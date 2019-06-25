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25 июня 2019, вторник, 17:30 867
Происшествия 2019-06-25T17:35:09+03:00
Українські Новини
В Николаеве ограничили проезд и эвакуируют людей с мостов, вокзала, аэропорта, рынка и ТРЦ

В Николаеве ограничили проезд и эвакуируют людей с мостов, вокзала, аэропорта, рынка и ТРЦ

Сотрудники Национальной полиции проводят эвакуацию людей и ограничили проезд по мостам из-за сообщения о минировании Ингульского и Варваровского мостов, международного аэропорта "Николаев", железнодорожного вокзала, Центрального рынка и торгово-развлекательного комплекса "Сити-центр" в Николаеве.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Николаевской области.

Неизвестный анонимно сообщил о минировании объектов в Николаеве через электронную почту.

Проводится эвакуация, поиск взрывоопасных или подозрительных предметов.

Как сообщали Українські Новини, 18 июня сотрудники Национальной полиции проводили эвакуацию людей из-за сообщения о минировании всех больниц в Николаеве.

1 июня сотрудники Национальной полиции в субботу начали расследовать ложное сообщение о минировании международного аэропорта "Николаев", зоопарка, гостиницы и костела в Николаеве.

Ранее неизвестный сообщил о минировании Южно-Украинской атомной электростанции (ЮУАЭС, Южноукраинск, Николаевская область).

 

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