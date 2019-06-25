В Николаеве ограничили проезд и эвакуируют людей с мостов, вокзала, аэропорта, рынка и ТРЦ

Сотрудники Национальной полиции проводят эвакуацию людей и ограничили проезд по мостам из-за сообщения о минировании Ингульского и Варваровского мостов, международного аэропорта "Николаев", железнодорожного вокзала, Центрального рынка и торгово-развлекательного комплекса "Сити-центр" в Николаеве.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Николаевской области.\r\nНеизвестный анонимно сообщил о минировании объектов в Николаеве через электронную почту.\r\nПроводится эвакуация, поиск взрывоопасных или подозрительных предметов.\r\nКак сообщали Українські Новини, 18 июня сотрудники Национальной полиции проводили эвакуацию людей из-за сообщения о минировании всех больниц в Николаеве.\r\n1 июня сотрудники Национальной полиции в субботу начали расследовать ложное сообщение о минировании международного аэропорта "Николаев", зоопарка, гостиницы и костела в Николаеве.\r\nРанее неизвестный сообщил о минировании Южно-Украинской атомной электростанции (ЮУАЭС, Южноукраинск, Николаевская область).\r\n