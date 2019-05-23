В Одессе эвакуируют людей из роддома, больниц и торговых центров

Неизвестный в четверг сообщил о минировании международного аэропорта "Одесса", трех торгово-развлекательных центров, 3 больниц и родильного дома в Одессе.\r\nОб этом сообщила пресс-служба Управления Национальной полиции в Одесской области, передают Українські Новини.\r\nСообщение о минировании поступило на электронную почту Нацполиции.\r\n"Внимание, в течении суток взрывы произойдут в торговых центрах Одессы "Панорама", "Афина", "Ривьера", в здании одесского международного аэропорта. В трех больницах Одессы и центральном родильном доме. За обугленные трупы детей благодарите педофила-предателя Игоря Бомбушкара", - сказано в анонимном сообщении.\r\nПроводятся мероприятия по эвакуации людей.\r\nКак сообщали Українські Новини, самолет из Борисполя в Египет экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе на борту, а неизвестные "заминировали" аэропорт "Одесса".\r\nТакже в Харькове эвакуировали людей из 19 торговых центров.