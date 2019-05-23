В Одессе эвакуируют людей из роддома, больниц и торговых центров

Неизвестный в четверг сообщил о минировании международного аэропорта "Одесса", трех торгово-развлекательных центров, 3 больниц и родильного дома в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба Управления Национальной полиции в Одесской области, передают Українські Новини.

Сообщение о минировании поступило на электронную почту Нацполиции.

"Внимание, в течении суток взрывы произойдут в торговых центрах Одессы "Панорама", "Афина", "Ривьера", в здании одесского международного аэропорта. В трех больницах Одессы и центральном родильном доме. За обугленные трупы детей благодарите педофила-предателя Игоря Бомбушкара", - сказано в анонимном сообщении.

Проводятся мероприятия по эвакуации людей.

Как сообщали Українські Новини, самолет из Борисполя в Египет экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе на борту, а неизвестные "заминировали" аэропорт "Одесса".

Также в Харькове эвакуировали людей из 19 торговых центров.