Військові паради повинні бути врегульовані законодавчо, - Полторак

Міністр оборони Степан Полторак виступає за законодавче врегулювання проведення військових парадів.

Про це він сказав в інтерв'ю інформаційному агентству Міноборони "АрмияИнформ", передають Українські Новини.

"Для того, щоб не було навколо військових парадів дискусій, нам слід чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів. Тобто, коли і з якої нагоди проводити, з якою метою", - заявив міністр.

Він зазначив, що Президент Володимир Зеленський як Верховний головнокомандувач має право одноосібно приймати рішення про проведення чи не проведення військового параду.

Полторак також сказав, що фінансовий ресурс дозволяє замість параду виплатити премії військовослужбовцям.

Як повідомляли Українські Новини, 9 липня Зеленський вирішив замість параду на День незалежності виділити 300 млн гривень на премії військовим.



Раніше Офіс Президента не погодив з ветеранами план маршу до Дня незалежності. Однак, організатори альтернативного "Маршу захисників України" домовилися з Офісом Президента про зміщення часу проведення ходи в День незалежності України.

Також Кабмін затвердив план заходів на День незалежності.



Тим часом у Зеленського назвали головну тему Дня незалежності.