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16 августа 2019, пятница, 10:00 663
Кабмин 2019-08-16T10:25:07+03:00
Українські Новини
День независимости Украины: Кабмин утвердил план мероприятий

День независимости Украины: Кабмин утвердил план мероприятий

Флаг Украины Фото: flagi.in.ua
Флаг Украины Фото: flagi.in.ua

После того, как в Офисе Президента утвердили план мероприятий ко Дню независимости Украины, после чего на заседании правительства был утвержден план мероприятий по подготовке и празднованию 28-й годовщины Независимости Украины.

Об этом говорится в сообщении Кабмина, передают Українські Новини.

Согласно распоряжению, 23 августа предусмотрено проведение официальной церемонии торжественного поднятия государственного флага Украины, а также культурно-художественного события "День флага" на Софийской площади в городе Киеве.

24 августа, в День независимости Украины, предусмотрено проведение торжеств с участием представителей центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, народных депутатов Украины, представителей иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности, а также организацию и проведение торжественных мероприятий в других населенных пунктах Украины.

Также, состоится возложение цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников антитерористической  операции и др.

Кроме того, запланировано проведение информационно-образовательных и патриотические-воспитательных мероприятий, направленных на распространение знаний о событиях и персоналиях многовековой истории украинского государства, тематических международных научных, научно-практических конференций, круглых столов, фотодокументальных выставок, посвященных 28-й годовщине провозглашения в 1991 году Независимости Украины.

Зарубежные дипломатические учреждения Украины проведут торжественные мероприятия, связанные с празднованием 28-й годовщины Независимости Украины, в том числе с участием представителей украинской диаспоры.

Как сообщали Українські Новини, ранее Офис Президента не согласовал с ветеранами план марша ко Дню независимости. Однако, организаторы альтернативного "Марша защитников Украины" договорились с Офисом Президента о смещении времени проведения шествия в День независимости Украины.

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