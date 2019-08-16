Пінгвіни-нардепи і шаурма: Зеленський вибрав картини для Офісу Президента

Коридори в приміщенні Офісу президента України тепер прикрашатимуть картини сучасних художників. Про це повідомила заступник директора Музею історії Києва Тетяна Костенко виданню "Вечірній Київ".\r\nЗа словами Костенко, Зеленський особисто вибирав картини з колекції музею. Вибір глави держави зупинився на роботах Олени Придуваловой, Юлії Полякової, Ольги Адам, Юрія Шаповала, Романа Мініна, Олексія Аполлонова, Анастасії Крайнєвої і Олексія Кондакова. Костенко опублікувала фото картин. На них зображені пінгвіни-нардепи, ларьок з шаурмою на тлі висотки та інші роботи. Як повідомляли Українські Новини охорона відкрила прилеглу до Адміністрації Президента територію.Також Зеленський хоче переїхати працювати в колишній музей Леніна. Крім того, у Зеленського пояснили, що саме їх не влаштовує на Банковій: Пшонка-стиль, бюджетний Версаль і поганий wi-fi.Архітектор проекту нового Офісу Президента розповів, що Офіс будуть опалювати розтопленим льодом.Зеленський у день міста Києва написав у соцмережах, що Київ робить Києвом запах шаурми біля метро.