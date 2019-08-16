Пінгвіни-нардепи і шаурма: Зеленський вибрав картини для Офісу Президента

Суд зняв арешт з ПДВ-ліміту "Маддокс Україна" 19:33

Maddox поскаржився Президенту на Генпрокуратуру 19:25 Документ

Латвія перевіряє українські яйця на сальмонелу, хоча експорт проходить у звичному режимі 19:04

Кличко вимагає від Офісу президента повернути гроші на садочки та школи 18:26