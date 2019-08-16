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16 серпня 2019, пʼятниця, 18:00 16
Суспільство 2019-08-16T19:30:02+03:00
Українські Новини
Пінгвіни-нардепи і шаурма: Зеленський вибрав картини для Офісу Президента

Пінгвіни-нардепи і шаурма: Зеленський вибрав картини для Офісу Президента

Пінгвіни-нардепи. Фото:Facebook/Тетяна Костенко
Пінгвіни-нардепи. Фото:Facebook/Тетяна Костенко

Коридори в приміщенні Офісу президента України тепер прикрашатимуть картини сучасних художників. Про це повідомила заступник директора Музею історії Києва Тетяна Костенко виданню "Вечірній Київ".

За словами Костенко, Зеленський особисто вибирав картини з колекції музею.

Вибір глави держави зупинився на роботах Олени Придуваловой, Юлії Полякової, Ольги Адам, Юрія Шаповала, Романа Мініна, Олексія Аполлонова, Анастасії Крайнєвої і Олексія Кондакова.

Костенко опублікувала фото картин. На них зображені пінгвіни-нардепи, ларьок з шаурмою на тлі висотки та інші роботи.



Як повідомляли Українські Новини охорона відкрила прилеглу до Адміністрації Президента територію.

Також Зеленський хоче переїхати працювати в колишній музей Леніна.

Крім того, у Зеленського пояснили, що саме їх не влаштовує на Банковій: Пшонка-стиль, бюджетний Версаль і поганий wi-fi.

Архітектор проекту нового Офісу Президента розповів, що Офіс будуть опалювати розтопленим льодом.

Зеленський у день міста Києва написав у соцмережах, що Київ робить Києвом запах шаурми біля метро.

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