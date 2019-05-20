Охрана открыла прилегающую к Администрации Президента территорию

Охрана открыла для доступа людей прилегающую к Администрации часть улицы Банковой в Киеве.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.\r\nПосле подхода к АП Президента Владимира Зеленского охрана на некоторое время заблокировал ул. Банковую, после чего открыла ворота и начала пропускать людей.\r\n\r\nДокументы на входе не проверяли, полиция обеспечивает правопорядок.\r\nНа Банковой находится около 200 человек.\r\nЛюдей пустили на территорию АП\r\nНа данный момент не известно, открыт ли проход на территорию АП без проверок постоянно или в честь инаугурации.\r\nТакже охранник сообщил, что пока не известно, открыли территорию Администрации на все время или нет, поскольку для этого необходим указ Президента.\r\nКак сообщали Українські Новини, МВД насчитало 3 тысячи человек, пришедших посмотреть на инаугурацию Зеленского.\r\nРанее Зеленского люди около Верховной Рады встретили овациями перед инаугурацией.