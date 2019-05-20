Охрана открыла прилегающую к Администрации Президента территорию

Охрана открыла для доступа людей прилегающую к Администрации часть улицы Банковой в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

После подхода к АП Президента Владимира Зеленского охрана на некоторое время заблокировал ул. Банковую, после чего открыла ворота и начала пропускать людей.

Документы на входе не проверяли, полиция обеспечивает правопорядок.

На Банковой находится около 200 человек.

Людей пустили на территорию АП

На данный момент не известно, открыт ли проход на территорию АП без проверок постоянно или в честь инаугурации.

Также охранник сообщил, что пока не известно, открыли территорию Администрации на все время или нет, поскольку для этого необходим указ Президента.

Как сообщали Українські Новини, МВД насчитало 3 тысячи человек, пришедших посмотреть на инаугурацию Зеленского.

Ранее Зеленского люди около Верховной Рады встретили овациями перед инаугурацией.