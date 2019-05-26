Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро, - Зеленский

В День города, который отмечается в воскресенье, 26 мая, президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевлян с праздником и назвал столицу гордым и суровым местом, в котором складываются особые отношения с приезжими.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

"Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Нужно мгновение, чтобы влюбиться в этот город. И мгновение, чтобы в нем разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта – он точно не оставляет равнодушным", – написал глава государства.

По его словам, он стал киевлянином в 2003 году.

"Есть то, что делает Киев Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро. Это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы. Это вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройки "недоразумение". Да, у этого города не все идеально, но это делает Киев живым. Не декоративным, а настоящим. За это мы его и любим", – отметил Зеленский.

Как сообщалось, ко Дня Киева открыли скандальный мост из пластика за почти полмиллиарда.

Киевлян и гостей ожидает насыщенная программа на День города. При этом, много маршрутов в столице изменят движение из-за празднований.

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