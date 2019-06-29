Новый Офис Президента будут отапливать растопленным льдом, - архитектор проекта

В реорганизованном Офисе Президента Владимира Зеленского, которое планируется перенести в Украинский Дом, будет внедред ряд новейших технологий по отоплению, кондиционированию и очистке воздуха.

Подробности о том, как будет обустроена новая резиденцая Офиса Президента Украины расскрыло издание Новое Время.

"Система отопления будет полностью переделана. Сейчас здание отрезано от центрального отопления, поэтому планируется ввод новой технологичной конструкции, где специальные установки будут создавать лед, а потом растапливать его и пускать пар по трубам отопления, подогревая его электрическими тэнами", - сказано в публикации.

Так будет выглядеть первый этаж обновленного Украинского дома / Фото: Архитектурное бюро 33BY

Сообщается также, что новые решения позволят существенно снизить потребление электроэнергии. "Эти решения позволят существенно снизить потребление электроэнергии. Сейчас в сутки Украинский дом потребляет минимум 4 тыс. киловатт, а после реконструкции ему понадобится лишь 450 киловатт. К тому же система со льдом позволит уйти от дополнительной системы кондиционирования: пар после растапливания льда низкой температуры будет использоваться для охлаждения в летнее время", - пишет НВ.

Окна нового кабинета президента будут выходить на Европейскую площадь, поэтому будут предприняты особые меры в виде бронированных стекол. А вход в здание станут охранять всевозможные рентгены и металло­искательные рамки.

В новом ОП планируется кафе и спортзал, а под землей — большая парковка на 134 места с тремя заездами — двумя с улицы Владимирский спуск и одного с Трехсвятительской.

Анна Кирий, собственник архитектурно-проектной группы, считает идею выезда ОП из здания на Банковой и превращения его в музей актуальной: так же, например, появился один из самых больших музеев мира — французский Лувр, бывший когда‑то резиденцией короля.

Однако такое здание, как ОП, требует большого количества парковочных мест, а в центре Киева, в том числе на Европейской площади фактически негде парковаться. К тому же это насыщенный транспортный узел и одна из главных развязок центра столицы. Если ее нагрузить дополнительным потоком, то это может стать новой проблемой для города.

Еще одна возможная проблема ОП: любая протестная акция здесь блокирует движение автомобилей, что приведет к транспортному коллапсу в столице. И хотя авторы проекта уверяют, что он предусматривает место для "конституционного права граждан на протест", однако уточняют, что пока эта идея находится в стадии разработки.

"Переехать из АП на Банковой — это хорошая идея, я ее полностью поддерживаю, — рассуждает Антон Олийнык, киевский архитектор и сооснователь архитектурного бюро BURØ. — Но насколько подходит для этого Украинский дом?"

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский переезжает работать в бывший музей Ленина, который оборудуют тепловыми насосами и солнечными батареями.

В АП на Банковой могут открыть исторический музей.

Кроме того, у Зеленского объяснили, что именно их не устраивает на Банковой: Пшонка-стиль, бюджетный Версаль и плохой wi-fi.