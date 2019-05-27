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  • У Зеленского объяснили, что им не нравится на Банковой: Пшонка-стиль, бюджетный Версаль и плохой wi-fi
27 мая 2019, понедельник, 17:07 64
Политика 2019-05-27T17:07:46+03:00
Українські Новини
У Зеленского объяснили, что им не нравится на Банковой: Пшонка-стиль, бюджетный Версаль и плохой wi-fi

У Зеленского объяснили, что им не нравится на Банковой: Пшонка-стиль, бюджетный Версаль и плохой wi-fi

В команде президента Владимира Зеленского планируют переезд с Банковой. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк в интервью Новому Времени.

"Да, мы очень хотим переехать. И мы делаем все, для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным, и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности", - заявил Костюк.

По его словам, работать в здании на Банковой команде президента "очень тяжело", поскольку  здание Администрации президента похоже на "смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного". Костюк добавил, что в здании всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi "из-за безопасности".

В то же время он отметил, что всегда прикрываться словом "безопасность" нельзя, и в XXI веке проблем с интернетом в АП быть не должно.

"Когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые сложности, какие есть, мы должны преодолеть и переехать отсюда", - подчеркнул Костюк.

Напомним, ранее охрана открыла прилегающую к Администрации Президента территорию.

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