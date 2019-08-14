Грицак, який подав у відставку, отримує зарплату вищу, ніж в.о. голови СБУ Баканов

Заробітна плата голови Служби безпеки України Василя Грицака, який подав у відставку, за липень становила 72 338 гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.\r\nРозмір окладу Грицака не уточнюється.\r\nЗарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій.\r\nВасиль Грицак продовжує перебувати у відпустці.\r\n\r\n\r\n \r\nЯк повідомляли Українські Новини, заробітна плата виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова який за червень отримав 54,5 тис. гривень, за липень становила 57 646 гривень.\r\nЗарплата Василя Грицака за червень становила таку ж суму.\r\n6 червня Верховна Рада відмовилася звільнити главу Служби безпеки України Василя Грицака. До цього Грицак - керівник Антитерористичного центру при СБУ (з липня 2014 року), до призначення на посаду був першим заступником глави СБУ Валентина Наливайченка (з липня 2014 року), а після звільнення Наливайченка - тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ (з червня 2015 року).\r\nРаніше Петро Порошенко присвоїв звання Героя України Грицаку.