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14 серпня 2019, середа, 12:38 14 Документ
Силові структури 2019-08-14T15:30:03+03:00
Українські Новини
Грицак, який подав у відставку, отримує зарплату вищу, ніж в.о. голови СБУ Баканов

Грицак, який подав у відставку, отримує зарплату вищу, ніж в.о. голови СБУ Баканов

Василь Грицак.
Василь Грицак.

Заробітна плата голови Служби безпеки України Василя Грицака, який подав у відставку, за липень становила 72 338 гривень.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Розмір окладу Грицака не уточнюється.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій.

Василь Грицак продовжує перебувати у відпустці.

 

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова який за червень отримав 54,5 тис. гривень, за липень становила 57 646 гривень.

Зарплата Василя Грицака за червень становила таку ж суму.

6 червня Верховна Рада відмовилася звільнити главу Служби безпеки України Василя Грицака. До цього Грицак - керівник Антитерористичного центру при СБУ (з липня 2014 року), до призначення на посаду був першим заступником глави СБУ Валентина Наливайченка (з липня 2014 року), а після звільнення Наливайченка - тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ (з червня 2015 року).

Раніше Петро Порошенко присвоїв звання Героя України Грицаку.

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