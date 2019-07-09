Не зважаючи на відставку, Грицак продовжує отримувати зарплату в СБУ

Заробітна плата голови Служби безпеки України Василя Грицака, який подав у відставку а Верховна Рада відмовилася звільнити, за червень становила 72 338 гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.\r\nРозмір окладу Грицака не уточнюється.\r\nЗарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій.\r\nГрицак продовжує перебувати у відпустці.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, зарплата Грицака за травень становила таку ж суму.\r\nПорошенко присвоїв звання Героя України Грицаку.\r\nТим часом, Грицак назвав одним з ключових завдань "очищення СБУ від російської агентури".\r\nУ Раду внесли постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака.