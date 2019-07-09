Не зважаючи на відставку, Грицак продовжує отримувати зарплату в СБУ

Заробітна плата голови Служби безпеки України Василя Грицака, який подав у відставку а Верховна Рада відмовилася звільнити, за червень становила 72 338 гривень.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Розмір окладу Грицака не уточнюється.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій.

Грицак продовжує перебувати у відпустці.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Грицака за травень становила таку ж суму.

Порошенко присвоїв звання Героя України Грицаку.

Тим часом, Грицак назвав одним з ключових завдань "очищення СБУ від російської агентури".

У Раду внесли постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака.