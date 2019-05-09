Порошенко присвоил звание Героя Украины Грицаку

Президент Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.\r\nОб этом говорится в указе Президента №208\/2019, передают Українськi Новини.\r\nОтмечается, что звание было присвоено за самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.\r\nТакже звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено волонтеру и участнику Антитеррористической операции Дмитрию Гончаренко (указ №207\/2019) и полковнику Андрею Соколенко (указ №206\/2019).\r\nКак сообщали Українськi Новини, зарплата главы СБУ Грицака увеличилась до 72 тыс. гривен.\r\nПри этом в январе глава СБУ Грицак получил 65 тыс. грн.\r\nРанее, в ноябре, глава СБУ Грицак также получил 65 тыс. грн.