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09 мая 2019, четверг, 18:56 161
Политика 2019-05-09T18:58:16+03:00
Українські Новини
Порошенко присвоил звание Героя Украины Грицаку

Порошенко присвоил звание Героя Украины Грицаку

Грицак
Грицак

Президент Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.

Об этом говорится в указе Президента №208/2019, передают Українськi Новини.

Отмечается, что звание было присвоено за самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено волонтеру и участнику Антитеррористической операции Дмитрию Гончаренко (указ №207/2019) и полковнику Андрею Соколенко (указ №206/2019).

Как сообщали Українськi Новини, зарплата главы СБУ Грицака увеличилась до 72 тыс. гривен.

При этом в январе глава СБУ Грицак получил 65 тыс. грн.

Ранее, в ноябре, глава СБУ Грицак также получил 65 тыс. грн.

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