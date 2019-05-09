Порошенко присвоил звание Героя Украины Грицаку

Президент Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.

Об этом говорится в указе Президента №208/2019, передают Українськi Новини.

Отмечается, что звание было присвоено за самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено волонтеру и участнику Антитеррористической операции Дмитрию Гончаренко (указ №207/2019) и полковнику Андрею Соколенко (указ №206/2019).

Как сообщали Українськi Новини, зарплата главы СБУ Грицака увеличилась до 72 тыс. гривен.

При этом в январе глава СБУ Грицак получил 65 тыс. грн.

Ранее, в ноябре, глава СБУ Грицак также получил 65 тыс. грн.