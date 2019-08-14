Кабмін Гройсмана не буде звільняти Кличка за поданням Зеленського

Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана не має наміру розглядати подання Президента Володимира Зеленського на звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка.

Про це написав прес-секретар Гройсмана Василь Рябчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Колеги-журналісти, відповідаю всім одразу. Питання погодження звільнення Віталія Кличка було обговорено з членами уряду. Прийнято рішення, що чинним складом уряду розглядатися не буде", - написав Рябчук.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський просить Кабмін внести подання на звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка.

У свою чергу Кличко заявив, що в разі звільнення його з посади голови КМДА він буде відстоювати свої права в судовому порядку.

Також Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва.

В кінці липня Гройсман сказав, що Кабмін розгляне подання на звільнення Кличка на найближчому засіданні, однак пішов у відпустку на 2 тижні і весь цей час Кабмін не проводив засідання.