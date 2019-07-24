Зеленский просит Гройсмана направить представление об отставке Кличко

Офис Президента Украины обратился к Кабинету Министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседника издания, обращение связано с тем, что главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным Президентом.

"Кабмин внес представление на всех губернаторов, а на главу КГГА нет. Теперь им отправили соответствующее обращение. Но глава КГГА может быть и переназначен", - сказал собеседник.

В комментарии изданию пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подтвердил получение такого письма от Офиса Президента. Он также сказал, что он будет обрабатываться в установленном законом порядке.

Кличко на посту главы КГГА около пяти лет - с 25 июня 2014 года.

Также, как сообщил на своей странице в Facebook шеф-редактор издания "Обозреватель" Орест Сохар, Богдан уже направил в Кабинет Министров представление об увольнении Кличко с должности мэра Киева.

"Как сообщают мои источники, глава офиса Президента Андрей Богдан отправил министру Кабинета Министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА", - написал Сохар.

(дополнено информацией источника)

Как сообщил Українським Новинам пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук, Зеленский просит Кабинет Министров внести представление на увольнение Виталия Кличко.

"Письмо получили. Сейчас его обрабатываем в установленном законом порядке",- сказал он.

Других деталей он не сообщил.

Как сообщали Українські Новини, ГБР вызвало Кличко на допрос в пятницу. Также Кличко остался должен 121 млн гривен за "стеклянный мост".

Тем временем НАБУ открыло дело по злоупотреблениям при стройке скандального "моста Кличко".