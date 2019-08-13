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13 серпня 2019, вівторок, 12:37 12
Силові структури 2019-08-13T13:30:02+03:00
Українські Новини
Поліція евакуює людей через повідомлення про мінування 10 об'єктів в Одесі

Поліція евакуює людей через повідомлення про мінування 10 об'єктів в Одесі

Співробітники Національної поліції у вівторок проводять евакуацію людей через повідомлення про мінування 10 об'єктів в Одесі.

Про це повідомила прес-служба управління Нацполіції в Одеській області, передають Українські Новини.

Зокрема, проводиться евакуація людей із залізничного вокзалу.

На місцях працюють співробітники слідчо-оперативних груп, вибухотехніки, кінологи і рятувальники.

З січня 2019 року в Одесі повідомили про мінування більше 300 об'єктів - жодне з повідомлень не підтвердилося.

Як повідомляли Українські Новини, чоловікові, який жартома "замінував" Центральний залізничний вокзал в Києві, загрожує до 6 років в'язниці.

Раніше під Херсоном евакуювали 700 осіб через неправдиве повідомлення про мінування.

В травні цього року через повідомлення про мінування евакуювали людей з пологового будинку, лікарень і торгових центрів.

Також невідомі повідомили про мінування залізничного вокзалу, аеропорту, 2 шкіл, 4 внз і 13 житлових будинків у Харкові.

Тим часом жителя Кривого Рогу засудили до 3 років в'язниці умовно з випробувальним терміном на один рік за неправдиве повідомлення про мінування монастиря.

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