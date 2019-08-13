Мужчине, который "заминировал" вокзал в Киеве, грозит до 6 лет тюрьмы

Ложные минирования - частое явление в Киеве. В большинстве случаев эти выходки остаются безнаказанными, но иногда правоохранителям удается задержать таких провокаторов. Одного из таких "минеров" недавно арестовали в Киеве. Об этом сообщает "Информатор".

10 августа на линию "102" позвонил неизвестный и заявил о том, что железнодорожный вокзал в Киеве заминировали. На место происшествия выехали правоохранители и пиротехники. Несколько часов специалисты искали взрывоопасные предметы, эвакуировали 2300 пассажиров и 100 человек персонала.

Однако взрывоопасных вещей на территории железнодорожного вокзала не обнаружили. Позже правоохранителям удалось задержать "минера". Им оказался 28-летний житель Киева. Когда парня задержали, он заверил, что сообщение о подготовке взрыва на ж/д вокзале — это просто шутка.

"В настоящее время правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения "минеру" ", - говорится в сообщении.



Как сообщали Українські Новини, жителя Кривого Рога приговорили к 3 годам тюрьмы условно с испытательным сроком на один год за ложное сообщение о минировании монастыря.



Ранее в Херсоне эвакуировали 700 человек из-за "минирования".



Также в Кривом Роге "заминировали" дом родителей Зеленского и еще 15 зданий.



