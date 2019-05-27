подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
27 мая 2019, понедельник, 21:57 83
Общество 2019-05-27T21:57:33+03:00
Українські Новини
По Харькову прокатилась волна ложных минирований

По Харькову прокатилась волна ложных минирований

Неизвестные 27 мая сделали ложные сообщения о минировании железнодорожного вокзала, аэропорта, 2 школ, 4 вузов и 13 жилых домов в Харькове.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

Первое сообщение поступило около 9:00 на электронную почту полиции.

В нем шла речь о закладке взрывчатки на железнодорожном вокзале, в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. Бекетова, Харьковском национальном университете радиоэлектроники и в корпусе Харьковского национального университета искусств имени Котляревского на площади Конституции.

В ходе проверки информации взрывотехники тщательно обследовали 82,5 тыс. кв. м помещений и 9,8 тыс. кв. м прилегающей территории, эвакуировали 9 177 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Позднее на электронную почту полиции поступило сообщение о закладке взрывчатки в аэропорту, 2 школах по улице Руслана Плоходько, в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете, а также в 13 домах в разных районах Харькова.

В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления обследовали 60,98 тыс. кв. м помещений и 15,55 тыс. кв. м прилегающей территории, было эвакуировали 2 250 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове сообщили о минировании 23 торговых центров, аэропорта и железнодорожного вокзала.

Ранее неизвестный сообщил о минировании ЛНУ им. Франко во Львове.

Больше новостей о: Ложное минирование Сообщение о минировании

Архив
Новости
Представительство ЕС рекомендует отсрочить введение нового рынка электроэнергии в Украине 23:20
Вакарчук представил программного директора и руководителя избирательной кампании партии "Голос" 22:51
На Гавайях акула убила мужчину 22:38
По Харькову прокатилась волна ложных минирований 21:57
Экс-начальник Генштаба Муженко прибыл в распоряжение Полторака 21:29
больше новостей
Пьер Ате. Фото: people.bfmtv
Звезда фильма "Анжелика" скончался в Париже 20:22
Пробег под Каштанами. Фото: Информатор.
Видео дня: В День Киева в столице прошел масштабный "Пробег под каштанами" 19:45
Открытие
Фото дня: В Киеве открылся скандальный мост из пластика за почти полмиллиарда 08:22
Супрун дала советы, как сберечь здоровье щитовидной железы 08:50
Завтра часть Украины накроют дожди, местами похолодает до +6 14:55
больше новостей
На Банковой протестуют против закрытия Киевской детской больницы №7 16:05
В Киеве сотни людей имеют поддельные адвокатские свидетельства, - Глава совета адвокатов Рябенко 14:48
Украина потеряет миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест в случае отказа от запуска рынка электроэнергии с 1 июля, – Федерация работодателей ТЭК 14:40 Документ
Лопнуло стекло на пешеходном мосту
Треснуло стекло: открытый накануне в Киеве пешеходный мост закрыли 17:43
Кабмину предлагают ликвидировать управление внутренней безопасности ГФС, - СМИ 09:23 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok