По Харькову прокатилась волна ложных минирований

Неизвестные 27 мая сделали ложные сообщения о минировании железнодорожного вокзала, аэропорта, 2 школ, 4 вузов и 13 жилых домов в Харькове.\r\nОб этом сказано в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.\r\nПервое сообщение поступило около 9:00 на электронную почту полиции.\r\nВ нем шла речь о закладке взрывчатки на железнодорожном вокзале, в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. Бекетова, Харьковском национальном университете радиоэлектроники и в корпусе Харьковского национального университета искусств имени Котляревского на площади Конституции.\r\nВ ходе проверки информации взрывотехники тщательно обследовали 82,5 тыс. кв. м помещений и 9,8 тыс. кв. м прилегающей территории, эвакуировали 9 177 человек.\r\nНикаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.\r\nПозднее на электронную почту полиции поступило сообщение о закладке взрывчатки в аэропорту, 2 школах по улице Руслана Плоходько, в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете, а также в 13 домах в разных районах Харькова.\r\nВ ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления обследовали 60,98 тыс. кв. м помещений и 15,55 тыс. кв. м прилегающей территории, было эвакуировали 2 250 человек.\r\nНикаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Харькове сообщили о минировании 23 торговых центров, аэропорта и железнодорожного вокзала.\r\nРанее неизвестный сообщил о минировании ЛНУ им. Франко во Львове.