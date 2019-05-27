По Харькову прокатилась волна ложных минирований

Неизвестные 27 мая сделали ложные сообщения о минировании железнодорожного вокзала, аэропорта, 2 школ, 4 вузов и 13 жилых домов в Харькове.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

Первое сообщение поступило около 9:00 на электронную почту полиции.

В нем шла речь о закладке взрывчатки на железнодорожном вокзале, в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. Бекетова, Харьковском национальном университете радиоэлектроники и в корпусе Харьковского национального университета искусств имени Котляревского на площади Конституции.

В ходе проверки информации взрывотехники тщательно обследовали 82,5 тыс. кв. м помещений и 9,8 тыс. кв. м прилегающей территории, эвакуировали 9 177 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Позднее на электронную почту полиции поступило сообщение о закладке взрывчатки в аэропорту, 2 школах по улице Руслана Плоходько, в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете, а также в 13 домах в разных районах Харькова.

В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления обследовали 60,98 тыс. кв. м помещений и 15,55 тыс. кв. м прилегающей территории, было эвакуировали 2 250 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове сообщили о минировании 23 торговых центров, аэропорта и железнодорожного вокзала.

Ранее неизвестный сообщил о минировании ЛНУ им. Франко во Львове.