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12 серпня 2019, понеділок, 17:00 18
Силові структури 2019-08-12T18:45:02+03:00
Українські Новини
Не задекларував понад 18 млн гривень: у Смолія знайшли багатомільйонні порушення

Не задекларував понад 18 млн гривень: у Смолія знайшли багатомільйонні порушення

Яків Смолій.
Яків Смолій.

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) просить Національне антикорупційне бюро розслідувати декларування недостовірної інформації главою Національного банку Яковом Смолієм, який заявив, що випуск банкноти в 1 тисячу гривень не вплине на інфляцію, за 2015-2017 роки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

За результатами перевірки декларацій Смолія встановлено, що чиновник зазначив недостовірну вартість частки 3 нежитлових приміщень, доходу, нарахованого йому і дружині у вигляді відсотків, а також не вказав відомості про наявність у дружини корпоративних прав.

Крім того, глава Нацбанку не відобразив інформацію про низку земельних ділянок, що належать йому, і кошти на його банківських рахунках і дружини.

Загальна сума недостовірних відомостей становить понад 18,3 млн гривень.

Нацагентство направило в НАБУ обґрунтовані висновки про виявлені правопорушення.

Також заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун в декларації за 2016 рік зазначив недостовірні відомості про вартість житлового будинку в Києві і не задекларував отриманий у спадок дохід дружини.

Загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить майже 450 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, НАЗК НАБУ просить розслідувати декларування недостовірної інформації першим заступником голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Ігорем Кононенком за 2015 рік на суму 7,6 млн гривень і мером Дніпра Борисом Філатовим за 2016 і 2017 роки на 1 млн гривень.

Також НАЗК виявило порушення в декларації Труби.

Також у звітах всіх парламентських партій за 4-й квартал 2018 НАЗК знайшли порушення.

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