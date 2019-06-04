НАПК выявило нарушения в декларации Трубы

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило нарушения в электронной декларации директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.

Об этом Українським Новинам сообщил член НАПК Александр Серегин.

По его словам, результаты проверки декларации Трубы за 2017 год были заслушаны на заседании НАПК 31 мая.

В ходе проверки НАПК установило, что Труба не задекларировал некоторые сведения, в частности недвижимость детей, а также стоимость ценных бумаг.

Серегин сообщил, что данные нарушения составляют менее 100 прожиточных минимумов и "не тянут" на административную ответственность.

"Он (Труба) должен исправить ситуацию, внести правки, а если он не сделает этого, то будем уже смотреть, что дальше делать", - добавил Серегин.

Как сообщали Українськi Новини, ГПУ открыла дело на Трубу за нарушения при увольнении 4 руководителей подразделений ГБР.

Тем временем, первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко заявляет, что Труба незаконно уволил 4 руководителей подразделений бюро.