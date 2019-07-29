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29 июля 2019, понедельник, 18:30 9
Судебная власть 2019-07-29T18:33:36+03:00
Українські Новини
В декларациях Кононенко и Филатова нашли недостоверную информацию

В декларациях Кононенко и Филатова нашли недостоверную информацию

Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам полных проверок деклараций выявило недостоверную информацию в декларациях депутата Игоря Кононенко и Днепровского городского главы Бориса Филатова. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Кононенко, подавая декларацию 2015 года (исправленную), отметил недостоверные сведения о количестве и номинальной стоимости акций 3 акционерных обществ, зарегистрированных на территории Украины, и 2 иностранных компаний, которые принадлежали ему на праве собственности, и не задекларировал полученный доход члена семьи (невестки). Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации народного депутата 2015 года составляет почти 7,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что мэр Днипра Борис Филатов в декларациях за 2016 и 2017 годы не отразил информацию о земельном участке, мотоцикле и судне, принадлежащих ему на праве собственности и земельный участок, принадлежащий ему на праве аренды, а также дом, который принадлежит жене.

"Кроме того отметил недостоверные сведения об источнике и размере собственного дохода и дохода жены. Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2016 и 2017 годы составляет более 485 тыс. грн и 519 тыс. грн соответственно", - отметили в НАПК.

Недостоверная информация обнаружена также в декларациях экс-заместителя Министра энергетики и угольной промышленности Игоря Диденко, судьи Вышгородского райсуда Киевской области Людмилы Толкачевой, первого заместителя председателя Бориспольской РГА Киевской области Руслана Садовского и председателя Заставнивского райсовета Черновицкой области Сергея Капицкого.

Отмечается, что НАПК сообщило о нарушении в НАБУ и Нацполицию.

Как сообщали Українські Новини, НАПК выявило нарушения в декларации Трубы.

Также в отчетах всех парламентских партий за 4-й квартал 2018 НАПК нашли нарушения.

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