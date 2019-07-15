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15 июля 2019, понедельник, 11:15 112
Судебная власть 2019-07-15T11:34:24+03:00
Українські Новини
В отчетах всех парламентских партий за три месяца есть нарушения, - НАПК

В отчетах всех парламентских партий за три месяца есть нарушения, - НАПК

Документы. Фото: pixabay
Документы. Фото: pixabay

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в отчетах всех парламентских партий за январь-март (1-й квартал) 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

Агентство завершило анализ отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, по результатам которого от 27 июня и 5 июля утверждены последние 88 выводов за указанный период.

Из них 53 вывода содержат информацию о нарушениях порядка представления отчета партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в ее поддержку.

Нарушения выявлены в отчетах партий "Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Народный фронт", "Оппозиционный блок", "Объединение "Самопомощь", Радикальная партия Олега Ляшко, "Всеукраинское объединение "Батькивщина", а также в отчете политической партии "Оппозиционная платформа - За життя", представители которой входят в состав парламентской фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Украины 8-го созыва.

Отмечается, что лица с непогашенным налоговым долгом вносили взносы всем указанным партиям, а в отчетах РП и "Оппозиционной платформы - За життя" зафиксированы нарушения порядка представления отчета.

По словам члена НАПК Наталии Корчак, указанные нарушения являются основанием для составления админпротоколов.

Нацагентство выявило нарушения в таких партиях как "Наш край", "Демальянс", "Сила и честь", "Украинское объединение патриотов - УКРОП", "Партия зеленых Украины", "Национальный корпус", "Либеральная партия Украины", "Коммунистическая партия Украины", "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость", "5.10", "Аграрная партия Украины", "Наши", "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", "ВО "Свобода", "Гражданская позиция" и "Основа".

Всего за 1-й квартал в НАПК поступили 267 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Как сообщали Українськi Новини, НАПК нашло нарушения в декларациях директора НАБУ Сытника. Также в отчетах всех парламентских партий за 4-й квартал 2018 НАПК нашли нарушения.

Ранее НАПК направило в полицию материалы о нарушениях в финотчетах Зеленского и Гриценко.

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