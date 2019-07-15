В отчетах всех парламентских партий за три месяца есть нарушения, - НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в отчетах всех парламентских партий за январь-март (1-й квартал) 2019 года.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.\r\nАгентство завершило анализ отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, по результатам которого от 27 июня и 5 июля утверждены последние 88 выводов за указанный период.\r\nИз них 53 вывода содержат информацию о нарушениях порядка представления отчета партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в ее поддержку.\r\nНарушения выявлены в отчетах партий "Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Народный фронт", "Оппозиционный блок", "Объединение "Самопомощь", Радикальная партия Олега Ляшко, "Всеукраинское объединение "Батькивщина", а также в отчете политической партии "Оппозиционная платформа - За життя", представители которой входят в состав парламентской фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Украины 8-го созыва.\r\nОтмечается, что лица с непогашенным налоговым долгом вносили взносы всем указанным партиям, а в отчетах РП и "Оппозиционной платформы - За життя" зафиксированы нарушения порядка представления отчета.\r\nПо словам члена НАПК Наталии Корчак, указанные нарушения являются основанием для составления админпротоколов.\r\nНацагентство выявило нарушения в таких партиях как "Наш край", "Демальянс", "Сила и честь", "Украинское объединение патриотов - УКРОП", "Партия зеленых Украины", "Национальный корпус", "Либеральная партия Украины", "Коммунистическая партия Украины", "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость", "5.10", "Аграрная партия Украины", "Наши", "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", "ВО "Свобода", "Гражданская позиция" и "Основа".\r\nВсего за 1-й квартал в НАПК поступили 267 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.\r\nКак сообщали Українськi Новини, НАПК нашло нарушения в декларациях директора НАБУ Сытника. Также в отчетах всех парламентских партий за 4-й квартал 2018 НАПК нашли нарушения.\r\nРанее НАПК направило в полицию материалы о нарушениях в финотчетах Зеленского и Гриценко.