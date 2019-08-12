Сьогодні Зеленський приїде в Житомирську область, щоб представити нового голову ОДА

Президент Володимир Зеленський у понеділок відвідає Житомирську область для представлення нового голови обласної державної адміністрації.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\n"12 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочою поїздкою у Житомирській області", - написано в ньому.\r\nКрім того, Президент візьме участь у нараді з питань незаконного видобутку бурштину.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський раніше призначив головою Черкаської ОДА підприємця Ігоря Шевченка.\r\nТакож Зеленський має намір призначити голову Одеської обласної державної адміністрації за підсумками відкритого конкурсу.\r\nГоловою Львівської обласної державної адміністрації Зеленський назанчил адвоката Маркіяна Мальського.\r\nВолодимир Зеленський звільнив з посади голови Донецької обласної державної адміністрації Олександра Куця і призначив на неї Павла Кириленка.\r\nКрім того, Раніше Володимир Гройсман розповів про плани з призначення губернаторів.\r\n \r\n