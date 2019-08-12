Сьогодні Зеленський приїде в Житомирську область, щоб представити нового голову ОДА

Президент Володимир Зеленський у понеділок відвідає Житомирську область для представлення нового голови обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"12 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочою поїздкою у Житомирській області", - написано в ньому.

Крім того, Президент візьме участь у нараді з питань незаконного видобутку бурштину.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський раніше призначив головою Черкаської ОДА підприємця Ігоря Шевченка.

Також Зеленський має намір призначити голову Одеської обласної державної адміністрації за підсумками відкритого конкурсу.

Головою Львівської обласної державної адміністрації Зеленський назанчил адвоката Маркіяна Мальського.

Володимир Зеленський звільнив з посади голови Донецької обласної державної адміністрації Олександра Куця і призначив на неї Павла Кириленка.

Крім того, Раніше Володимир Гройсман розповів про плани з призначення губернаторів.