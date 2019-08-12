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12 августа 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция организаторов #Марша Защитников Украины.

12 серпня 2019, понеділок, 10:36 25
Президент 2019-08-12T11:00:23+03:00
Українські Новини
Сьогодні Зеленський приїде в Житомирську область, щоб представити нового голову ОДА

Сьогодні Зеленський приїде в Житомирську область, щоб представити нового голову ОДА

Володимир Зеленський. Фото прес-служби
Володимир Зеленський. Фото прес-служби

Президент Володимир Зеленський у понеділок відвідає Житомирську область для представлення нового голови обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"12 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочою поїздкою у Житомирській області", - написано в ньому.

Крім того, Президент візьме участь у нараді з питань незаконного видобутку бурштину.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський раніше призначив головою Черкаської ОДА підприємця Ігоря Шевченка.

Також Зеленський має намір призначити голову Одеської обласної державної адміністрації за підсумками відкритого конкурсу.

Головою Львівської обласної державної адміністрації Зеленський назанчил адвоката Маркіяна Мальського.

Володимир Зеленський звільнив з посади голови Донецької обласної державної адміністрації Олександра Куця і призначив на неї Павла Кириленка.

Крім того, Раніше Володимир Гройсман розповів про плани з призначення губернаторів.

 

 

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