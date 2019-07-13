Зеленский хочет назначить одесского губернатора по итогам открытого конкурса

Президент Владимир Зеленский намерен назначить председателя Одесской областной государственной администрации по итогам открытого конкурса.

Об этом он сказал в ходе рабочей поездки в Одесскую область, передают Українськi Новини.

"Я думаю, у нас был очень хороший эксперимент во Львовской области (Facebook-голосование за кандидатов на должность губернатора), мы нашли там очень мощных людей... Я думаю, мы не можем рисковать в Одессе, даже с Андрейчиковым, которого я лично знаю. Мы проведем конкурс в Одессе. Будет конкурс, потому что это очень ответственная миссия. Мы не хотим вас, одесситы, подвести", - сказал он.

По его словам, в прессе появилось много противоречивой информации о кандидате на должность председателя Одесской областной государственной администрации, бизнесмене Андрее Андрейчикове, однако у него нет никаких подтверждений.

"Меня все запутали с этим вопросом", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил львовским губернатором Мальского.

Ранее Зеленский назначил донецким губернатором Кириленко вместо Куця.