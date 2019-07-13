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13 июля 2019, суббота, 12:45 1186
Президент 2019-07-13T13:48:37+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет назначить одесского губернатора по итогам открытого конкурса

Зеленский хочет назначить одесского губернатора по итогам открытого конкурса

Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины

Президент Владимир Зеленский намерен назначить председателя Одесской областной государственной администрации по итогам открытого конкурса.

Об этом он сказал в ходе рабочей поездки в Одесскую область, передают Українськi Новини.

"Я думаю, у нас был очень хороший эксперимент во Львовской области (Facebook-голосование за кандидатов на должность губернатора), мы нашли там очень мощных людей... Я думаю, мы не можем рисковать в Одессе, даже с Андрейчиковым, которого я лично знаю. Мы проведем конкурс в Одессе. Будет конкурс, потому что это очень ответственная миссия. Мы не хотим вас, одесситы, подвести", - сказал он.

По его словам, в прессе появилось много противоречивой информации о кандидате на должность председателя Одесской областной государственной администрации, бизнесмене Андрее Андрейчикове, однако у него нет никаких подтверждений. 

"Меня все запутали с этим вопросом", - добавил он. 

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил львовским губернатором Мальского.

Ранее Зеленский назначил донецким губернатором Кириленко вместо Куця.

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