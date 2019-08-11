США, Німеччина і Франція проведуть консультації з нової зустрічі в "нормандському форматі", - Волкер

Представники США, Франції та Німеччини планують провести консультації щодо "нормандського формату".\r\nПро це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє "Голос Америки".\r\nЗа його даними, переговори відбудуться вже наступного тижня. Варто відзначити, що вони пов'язані з загостренням ситуації на Донбасі.\r\nЗа даними ООН, за станом на 31 грудня 2018 року, на Донбасі загинуло 12-13 тис. людей.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, четверо військових загинули внаслідок обстрілу в зоні ООС. Вранці 7 серпня Зеленський подзвонив Путіну з проханням вплинути на бойовиків для припинення порушення режиму тиші на Донбасі і домовився з ним про можливу зустріч лідерів країн "нормандського формату", робочі групи розробляють документи для підписання на вищому рівні.\r\nТакож Макрон підтримав ініціативу Зеленського про проведениии зустрічі лідерів "нормандського формату" найближчим часом.\r\nТим часом з початку перемир'я 21 липня загинуло 6 військових, ще 9 поранені.