США, Німеччина і Франція проведуть консультації з нової зустрічі в "нормандському форматі", - Волкер

Представники США, Франції та Німеччини планують провести консультації щодо "нормандського формату".

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє "Голос Америки".

За його даними, переговори відбудуться вже наступного тижня. Варто відзначити, що вони пов'язані з загостренням ситуації на Донбасі.

За даними ООН, за станом на 31 грудня 2018 року, на Донбасі загинуло 12-13 тис. людей.

Як повідомляли Українські Новини, четверо військових загинули внаслідок обстрілу в зоні ООС. Вранці 7 серпня Зеленський подзвонив Путіну з проханням вплинути на бойовиків для припинення порушення режиму тиші на Донбасі і домовився з ним про можливу зустріч лідерів країн "нормандського формату", робочі групи розробляють документи для підписання на вищому рівні.

Також Макрон підтримав ініціативу Зеленського про проведениии зустрічі лідерів "нормандського формату" найближчим часом.

Тим часом з початку перемир'я 21 липня загинуло 6 військових, ще 9 поранені.