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06 августа 2019, вторник, 12:49 391
Силовые структуры 2019-08-06T12:52:04+03:00
Українські Новини
Четверо военных погибли в результате обстрелов в зоне ООС

Четверо военных погибли в результате обстрелов в зоне ООС

Свеча. Фото: factroom.ru
Свеча. Фото: factroom.ru

4 украинских военнослужащих погибли в результате обстрелов в зоне операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 6 августа.

Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают Українськi Новини.

"С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов, по имеющейся информации, сегодня 4 наших героев получили ранения не совместимые с жизнью", - сообщил он.

Сообщается, что боевики во вторник совершили 2 обстрела: около Богдановки (Донецкая область) в 00:45 противник нарушил перемирие и около часа обстреливал украинские позиции из БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия; в 10:20 боевики осуществили обстрел из гранатометов позиций у Павлополя (Донецкая область).

Как сообщали Українськi Новини, боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил 5 августа, один украинский военнослужащий был ранен в результате подрыва на неизвестном устройстве.

В течение суток 4 августа боевики 6 раз нарушили режим тишины, потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Тем временем в Станице Луганской не могут разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.

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