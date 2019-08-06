Четверо военных погибли в результате обстрелов в зоне ООС

4 украинских военнослужащих погибли в результате обстрелов в зоне операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 6 августа.\r\nОб этом на брифинге сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают Українськi Новини.\r\n"С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов, по имеющейся информации, сегодня 4 наших героев получили ранения не совместимые с жизнью", - сообщил он.\r\nСообщается, что боевики во вторник совершили 2 обстрела: около Богдановки (Донецкая область) в 00:45 противник нарушил перемирие и около часа обстреливал украинские позиции из БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия; в 10:20 боевики осуществили обстрел из гранатометов позиций у Павлополя (Донецкая область).\r\nКак сообщали Українськi Новини, боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил 5 августа, один украинский военнослужащий был ранен в результате подрыва на неизвестном устройстве.\r\nВ течение суток 4 августа боевики 6 раз нарушили режим тишины, потерь с украинской стороны не зафиксировано.\r\nТем временем в Станице Луганской не могут разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.