Четверо военных погибли в результате обстрелов в зоне ООС

4 украинских военнослужащих погибли в результате обстрелов в зоне операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 6 августа.

Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают Українськi Новини.

"С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов, по имеющейся информации, сегодня 4 наших героев получили ранения не совместимые с жизнью", - сообщил он.

Сообщается, что боевики во вторник совершили 2 обстрела: около Богдановки (Донецкая область) в 00:45 противник нарушил перемирие и около часа обстреливал украинские позиции из БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия; в 10:20 боевики осуществили обстрел из гранатометов позиций у Павлополя (Донецкая область).

Как сообщали Українськi Новини, боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил 5 августа, один украинский военнослужащий был ранен в результате подрыва на неизвестном устройстве.

В течение суток 4 августа боевики 6 раз нарушили режим тишины, потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Тем временем в Станице Луганской не могут разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.