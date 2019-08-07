С начала перемирия 21 июля погибли 6 военных, еще 9 ранены, - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил заявляет, что с начала объявления перемирия 21 июля погибли 6 украинских военнослужащих и ранены 9 в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом на брифинге сказал начальник Генштаба Руслан Хомчак, передают Українськi Новини.

Он заявил, что ВСУ соблюдают перемирие, а противник иногда совершает не прицельные обстрелы.

В то же время, 6 августа зафиксирован прицельный обстрел украинских военных возле Павлополя (Донецкая область), который привел к гибели 4 бойцов.

"С начала объявления перемирия в зоне проведения ООС погибли 6 наших военных... и были ранены 9 военных", - сообщил Хомчак.

По его словам, украинская сторона готова была ответить на обстрел со стороны боевиков 6 августа, но противник покинул свои позиции.

Хомчак подчеркнул, что ВСУ готовы в случае приказа Президента к активным действия по противодействию противнику.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 9 раз обстреляли позиции ООС 6 августа, 4 военных погибли и 1 был ранен.

Президент Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Ангелу Меркель, Президента Франции Эмануэля Макрона и Президента России Владимира Путина как можно скорее возобновить переговоры в связи с нарушением перемирия и гибелью украинских военнослужащих.