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07 августа 2019, среда, 16:41 141
Внешняя политика 2019-08-07T17:02:18+03:00
Українські Новини
Макрон поддержал инициативу Зеленского о проведениии встречи лидеров "нормандского формата" в ближайшее время

Макрон поддержал инициативу Зеленского о проведениии встречи лидеров "нормандского формата" в ближайшее время

Макрон и Зеленский. Фото: ОПУ
Макрон и Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает инициативу Президента Владимира Зеленского о проведениии встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в ближайшее время.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского, передают Українськi Новини.

"Эммануэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на наивысшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он добавил, что свяжется с Президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу", - сказано в нем.

В ходе телефонного разговора с Макроном Зеленский проинформировал его о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела и отметил, что это не первый обстрел со стороны противника, цель которого - срыв мирного процесса.

Президент рассказал французскому коллеге о своем разговоре с Путиным, во время которого он призвал к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращению моряков и других пленных.

"Президент Украины призвал лидеров стран "нормандской четверки" срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта", - сказано в сообщении.

Зеленский также сообщил Макрону о других шагах, направленных на мирное урегулирование конфликта, в частности о восстановлении инфраструктуры и обмене пленными.

Как сообщали Українськi Новини, Генштаб ВСУ заявляет, что с начала объявления перемирия 21 июля погибли 6 украинских военных, и ранены 9 в зоне проведения ООС.

В частности, 6 августа вследствие обстрела боевиками из гранатомета возле Павлополя (Донецкая область) погибли 4 украиснких военных.

Утром 7 августа Зеленский позвонил Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе.

Зеленский и Путин также договорились о возможной встрече лидеров "нормандского формата".

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