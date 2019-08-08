Новости дня: Зеленский снова поговорил с Путиным, Нацбанк отменяет валютные ограничения, а суды показывают, что можно бить журналистов

Новости дня: Зеленский снова поговорил с Путиным, Нацбанк отменяет валютные ограничения, а суды показывают, чт

Основной темой дня в среду стал разговор Зеленского и Путина. О нем рассказал на утром на брифинге сам Президент Украины. Позвонить его заставила гибель 4 украинских военных в результате обстрела боевиков в Павлополе. Основной посыл со стороны Зеленского – повлиять на боевиков, чтобы прекратить обстрелы и необходимость личной встречи в Нормандском формате как можно скорее. Пресс-служба Зеленского уже отрапортовала, что с Путиным достигнута договоренность о возможной встрече и рабочие группы будут готовить под нее документы.

В то же время сайт Путина также сообщил об этом разговоре, но с другими акцентами, что и не удивительно. Так российский лидер говорит о необходимости прекратить "обстрелы украинскими военными населенных пунктов на Донбассе", предоставить сепаратистам "особый статус" в составе Украины. Что до встречи, то о ее перспективах сказано сухо и туманно – "Обсуждались перспективы взаимодействия в "нормандском формате".

Зеленский уже из Турции, куда он отбыл с визитом, успел поговорить с Эммануэлем Макроном. Тот поддержал инициативу о скорейшей встрече в нормандском формате и обещал поговорить об этом с Путиным и Меркель.

Тем временем, лидеры партии "большевиков" "Слуга народа" называют предположительные даты открытия. Так №4 партийного списка Давид Арахамия считает самым реалистическим сценарием 3 сентября. Война-войной, а отпуск по расписанию.

Официальное парламентское издание "Голос Украины" опубликовало фамилии всех избранных депутатов. Если в Карпатах вас застали проливные дожди и совсем нечего делать, можете изучить.

Украинские суды продолжают показывать свою гуманность. А заодно и тот факт, что в нашей стране можно практически безнаказанно избивать журналистов. Сыгравший роль киллера Бабченко Александр Цибмалюк отпущен Шевченковским райсудом столицы под личное обязательство. Интернет-издание "Страна" пытается привлечь его к ответственности за избиение своего журналиста Владислава Бовтрука. Полиция открыла дело, но суд избрал самую мягкую из возможных меру пресечения.

Хорошие новости для бизнеса – сняты ограничения для покупки валюты за счет кредитных средств. Нацбанк продолжает политику валютной либерализации. Раньше были отменены обязательства по продаже валютной выручке и ограничения на выведение дивидендов в валюте.

В Украине потихоньку открывается новый рынок экспорта – улитки. За 5 месяцев этого года сумма не такая большая 250 тыс. долларов, но динамика впечатляющая – рост в 4,5 раза.

А уже к концу недели ожидается жара за +30 градусов.

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