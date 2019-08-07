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07 августа 2019, среда, 13:06 4065
Внешняя политика 2019-08-07T13:19:26+03:00
Українські Новини
В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР"

В ответ на просьбу Зеленского повлиять на боевиков Путин попросил особый статус для "ЛДНР"

Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего телефонного разговора договорились активизировать работу по освобождению удерживаемых лиц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента РФ, передают Українськi Новини.

"По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским... Условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц. Обсуждались перспективы взаимодействия в "нормандском формате", - сказано в нем.

Также обсуждался вопрос нарушения режима прекращения огня на Донбассе 6 августа.

"Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения. Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации "минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса", - сказано в сообщении.

В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской контактной группы.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский в среду утром позвонил Президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе.

Тем временем Зеленский хочет договориться с Меркель и Макроном о "немедленной" встрече в "нормандском формате".

Больше новостей о: ЛНР Военнопленные ДНР война на Донбассе Владимир Зеленский Владимир Путин

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