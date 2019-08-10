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  • Відео дня: Парфьонов прочитав реп на 50-тисячному мітингу протесту в Москві
10 серпня 2019, субота, 21:15 22
Світ 2019-08-10T23:45:01+03:00
Українські Новини
Відео дня: Парфьонов прочитав реп на 50-тисячному мітингу протесту в Москві

Відео дня: Парфьонов прочитав реп на 50-тисячному мітингу протесту в Москві

Журналіст Леонід Парфьонов виступив на мітингу на проспекті Академіка Сахарова. Свій виступ він завершив рядками з треку репера Face, замінивши слово "гуморист" на "журналіста": "Gold on my wrist, я журналіст. Пожартував не так – і ти потрапив у blacklist. Государева немилість, хоч я ніби і чистий. Небо – літакам, а цензура журналістам".

Як пише російське видання Ведомости, узгоджена зі столичною владою акція протесту на підтримку незареєстрованих кандидатів у депутати Мосміськдуми почалася в 14:00 мск на проспекті Сахарова. Мітинг може стати однією з самих масових акцій протесту за останній час. Узгоджена кількість учасників мітингу – до 100 000 чоловік.

До початку мітингу проспект Сахарова був практично заповнений, незважаючи на дощ. За даними МВС, до 14:00 мск число учасників акції протесту становила 7000 чоловік, на кінець, за данними ЗМІ - 50 тисяч.

Як повідомляли Українські Новини, на мітингах у Москві масово затримують людей, охочих чесних виборів.

Євросоюз засудив масові затримання людей на мітингах у Москві. Раніше на мітингу в Москві затримали більше тисячі людей: нацгвардія і поліція побили кийками протестувальників.

Тим часом рейтинг Путіна впав до мінімуму за 18 років.

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