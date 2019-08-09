Україна мала припинити роботу в "мінському форматі" через загибель 4 військових, - Безсмертний

Представник України у підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний виступає за припинення роботи України в ТКГ (Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі), після загибелі 4 військових в ООС до зустрічі в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Про це Безсмертний написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Переконаний, що після загибелі чотирьох наших героїв, Україна мала заявити про призупинення роботи в "мінському форматі" до зустрічі в "нормандському форматі", - написав він.

Він вважає, що Україні потрібно діяти жорсткіше, оскільки Росія розуміє тільки силу.

Водночас Безсмерний сумнівається, що зустріч лідерів країн "нормандському форматі" можлива до виборів в Росії восени.

8 вересня в Росії пройдуть виборні кампанії різного рівня, включаючи додаткові вибори депутатів Державної Думи.

Безсмертний також вважає, що Росії краще вдається доносити свою позицію на міжнародній арені, ніж Україні.

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю з 21 липня.

6 серпня, 4 українських військовослужбовців загинули внаслідок обстрілу в зоні операції Об'єднаних сил (ООС).

7 серпня Зеленський зателефонував Президенту Росії Володимиру Путіну і Президента Франції Еммануелю Макрону для якнайшвидшого проведення зустрічі глав "нормандського формату".

Зеленський попросив Путіна вплинути на бойовиків для припинення порушення режиму тиші на Донбасі.

Макрон підтримав ініціативу Зеленського про проведення зустрічі лідерів "нормандського формату" найближчим часом, цій зустрічі має передувати зустріч офіційних представників усіх чотирьох сторін.

9 серпня в окупованому Криму активісти підняли прапор України в пам'ять про чотирьох загиблих 6 серпня українських військових.