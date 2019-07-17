ТКГ договорилась о перемирии на время сбора урожая

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) с участием представителей ОРДЛО договорились о перемирии на время сбора урожая с полуночи 21 июля по киевскому времени.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-секретаря бывшего Президента (1994-2005), представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарьи Олифер в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Кроме того, участники выразили приверженность "минским договоренностям" и обязались обеспечить полный и безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по всей территории Украины.

Также участники обсудили и согласовали дальнейшее разведение сил в районе Станицы Луганской, в этом районе состоится деполитизация - будут убраны символы квазигруппировок, а Украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста.

Кроме того, участники со стороны боевиков подтвердили местонахождение 69 украинских задержанных граждан, которых Украина стремится освободить.

В учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 человек, которых просит освободить противоположная сторона.

Участники договорились подготовить взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Кроме того, в социально-экономической подгруппе ТКГ работают над обеспечением бесперебойного энерго- и водоснабжения.

Также участники подргруппы отметили улучшение качества мобильной связи на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявлял о намерениях перезагрузить "минский процесс".

Ранее ТКГ не удалось договориться о перемирии на Донбассе и освобождении пленных.