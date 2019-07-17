ТКГ договорилась о перемирии на время сбора урожая

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) с участием представителей ОРДЛО договорились о перемирии на время сбора урожая с полуночи 21 июля по киевскому времени.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице пресс-секретаря бывшего Президента (1994-2005), представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарьи Олифер в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nКроме того, участники выразили приверженность "минским договоренностям" и обязались обеспечить полный и безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по всей территории Украины.\r\nТакже участники обсудили и согласовали дальнейшее разведение сил в районе Станицы Луганской, в этом районе состоится деполитизация - будут убраны символы квазигруппировок, а Украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста.\r\nКроме того, участники со стороны боевиков подтвердили местонахождение 69 украинских задержанных граждан, которых Украина стремится освободить. \r\nВ учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 человек, которых просит освободить противоположная сторона. \r\nУчастники договорились подготовить взаимное освобождение удерживаемых лиц.\r\nКроме того, в социально-экономической подгруппе ТКГ работают над обеспечением бесперебойного энерго- и водоснабжения.\r\nТакже участники подргруппы отметили улучшение качества мобильной связи на Донбассе.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский заявлял о намерениях перезагрузить "минский процесс".\r\nРанее ТКГ не удалось договориться о перемирии на Донбассе и освобождении пленных.