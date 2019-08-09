В оккупированном Крыму подняли флаг Украины

Сегодня утром, 9 августа, в городе Судак в оккупированном Крыму активисты подняли флаг Украины в память о четырех погибших 6 августа украинских военных в зоне проведения операции объединенных сил.

Об этом сообщил советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня утром, на временно оккупированной Российской федерацией территории АР Крым в городе Судак, местными патриотами Украины, был поднят Украинский флаг, в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа 2019 в зоне проведения ООС. Слава Украине!" - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, в штабе ООС уточнили, что 6 августа в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 9 раз нарушили режим тишины, погибли 4 украинских военных, а еще один - ранен.

Генеральный штаб ВСУ позже заявил, что с начала объявления перемирия, 21 июля, погибли шесть украинских военных, и ранены девять в зоне проведения ООС.

После чего Владимир Зеленский договорился с президентом России Владимиром Путиным о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата", рабочие группы разрабатывают документы для подписания на высшем уровне.