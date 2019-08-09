В оккупированном Крыму подняли флаг Украины

Сегодня утром, 9 августа, в городе Судак в оккупированном Крыму активисты подняли флаг Украины в память о четырех погибших 6 августа украинских военных в зоне проведения операции объединенных сил.\r\nОб этом сообщил советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев на своей странице в социальной сети Facebook.\r\n"Сегодня утром, на временно оккупированной Российской федерацией территории АР Крым в городе Судак, местными патриотами Украины, был поднят Украинский флаг, в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа 2019 в зоне проведения ООС. Слава Украине!" - написал он.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в штабе ООС уточнили, что 6 августа в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 9 раз нарушили режим тишины, погибли 4 украинских военных, а еще один - ранен.\r\nГенеральный штаб ВСУ позже заявил, что с начала объявления перемирия, 21 июля, погибли шесть украинских военных, и ранены девять в зоне проведения ООС.\r\nПосле чего Владимир Зеленский договорился с президентом России Владимиром Путиным о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата", рабочие группы разрабатывают документы для подписания на высшем уровне.\r\n