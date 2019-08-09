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09 серпня 2019, пʼятниця, 11:47 10
Силові структури 2019-08-09T13:30:03+03:00
Українські Новини
Штаб ООС заперечує причетність до обстрілу школи в Горлівці

Штаб ООС заперечує причетність до обстрілу школи в Горлівці

Горлівка. Фото: gorlovka.news
Горлівка. Фото: gorlovka.news

Штаб операції Об'єднаних сил (ООС) заперечує причетність до обстрілу школи в Горлівці (Донецька область), в той час як 8 серпня бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції об'єднаних сил.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Підрозділу Об'єднаних сил не причетні до обстрілу в Горлівці. У звіті СММ ОБСЄ від 8 серпня оприлюднена інформація про пошкодження житлових об'єктів та будівлі школи в окупованій Горлівці", - сказано в ньому.

Зокрема, увечері 5 серпня було пошкоджено будівлю школи по вулиці Черняховського, 30.

В цей же день, спостерігачі зафіксували незначні пошкодження житлових будинків за адресами: вул. Старобільська, 11, вул. Баха, 4 та вул. Тушинская, 18/2.

За оцінкою спостерігачів всі ці пошкодження утворилися внаслідок вогню з великокаліберного кулемета з нібито північно-західного напрямку.

Українська сторона Спільно центру координації та контролю (СЦКК) повідомляє, що підрозділу Об'єднаних сил до даних обстрілу непричетні.

Докладно вивчивши відстань, профіль, тактико-технічні характеристики зазначеного озброєння, штаб ООС стверджує, що характеристика форми рельєфу даної місцевості становить закритий профіль і виключає будь-яку можливість ураження зазначених об'єктів.

Крім того, за даними українських військових, у зазначений день та у зазначеному напрямку обстріл з боку підрозділів Об'єднаних сил не здійснювалися.

Як повідомляли Українські Новини, Генштаб ЗСУ заявив, що з початку оголошення перемир'я, 21 липня, загинули шість українських військових, і поранено дев'ять в зоні проведення ООС. Зокрема, 6 серпня внаслідок обстрілу бойовиками з гранатомета біля Павлополя в Донецькій області загинули 4 українських військових.

А в СБУ повідомили, що на Донбасі бойовики незаконно позбавили волі 223 людини а також обстріляли школу в Золотому-5.

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