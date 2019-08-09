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09 августа 2019, пятница, 08:16 54
Силовые структуры 2019-08-09T09:00:03+03:00
Українські Новини
Нарушение перемирия: боевики применили против украинских военных гранатометы и пулеметы

Нарушение перемирия: боевики применили против украинских военных гранатометы и пулеметы

За прошедшие сутки, 8 августа, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил. Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении пре-службы штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили восемь обстрелов: вблизи Богдановки, дважды неподалеку Водяного, вблизи Новотроицкого, вблизи Верхнеторецкого, вблизи Широкино, неподалеку Новогригорьевки, вблизи Лебединского.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников боевик обстреляли неподалеку Новолуганского из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки потерь со стороны ВСУ не зафиксировано.

С начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Лебединского.

Как сообщали Українськi Новини, Генштаб ВСУ заявил, что с начала объявления перемирия, 21 июля, погибли шесть украинских военных, и ранены девять в зоне проведения ООС.

Так, 6 августа в результате обстрела боевиками из гранатомета возле Павлополя в Донецкой области погибли 4 украиснких военных.

Тем временем в СБУ сообщили что на Донбассе боевики незаконно лишили свободы 223 человека.

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