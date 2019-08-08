На Донбассе боевики незаконно лишили свободы 223 человека, - СБУ

223 человека незаконно лишены свободы боевиками на Донбассе, сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос "Радио Свобода".\r\nЕще 258 человек числятся пропавшими без вести.\r\n"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях числятся как пропавшие без вести - 258 человек, незаконно лишены свободы - 223 человека", - говорится в ответе.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Генштаб ВСУ заявил, что с начала объявления перемирия, 21 июля, погибли шесть украинских военных, и ранены девять в зоне проведения ООС.\r\nТак, 6 августа в результате обстрела боевиками из гранатомета возле Павлополя в Донецкой области погибли 4 украиснких военных.\r\nУтром 7 августа Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе.\r\nЗеленский и Путин также обсудили возможную встречу лидеров "нормандского формата".\r\n