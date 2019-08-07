Сутки в ООС: боевики убили четверых военных ВСУ, еще одного - ранили

Вчера, 6 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 9 раз нарушили режим тишины, погибли 4 украинских военных, а еще один - ранен. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что боевики 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", и 3 раза в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Отмечается, что противник открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 1 раз боевики открыли огонь из минометов калибра 120 мм, которые запрещены Минскими соглашениями.

За текущие сутки, 7 августа, обстрелов позиций ОС не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, стали известны подробности убийства четверых бойцов ВСУ на Донбассе.

Ранее на Донбассе боец ВСУ подорвался на неизвестном устройстве.