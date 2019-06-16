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16 червня 2019, неділя, 11:44 12
Події 2019-06-16T13:15:01+03:00
Українські Новини
Бойовики обстріляли школу в Золотому-5

Бойовики обстріляли школу в Золотому-5

Бойовики обстріляли школу і магазин в Золотому-5 (Михайлівці) зі стрілецької зброї.

Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Повідомляється, що 13 червня в н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольна уряду, 58 км на захід від Луганська) спостерігачі зафіксували пошкодження на 3 вікнах на північно-західній стороні чотириповерхової будівлі діючої школи на вулиці Миру.

Вони бачили свіжий отвір в обох шибках вікна з подвійним склопакетом на третьому поверсі та відповідний свіжий отвір в одвірку з протилежного боку коридору; ще один свіжий отвір в обох шибках другого вікна з подвійним склопакетом на третьому поверсі та відповідний отвір у стінній штукатурці з протилежного боку того ж коридору; а також свіжий отвір в одній із шибок вікна з подвійним склопакетом на другому поверсі.

Спостерігачі бачили друзки скла на землі під трьома пошкодженими вікнами. За їхньою оцінкою, пошкодження було спричинено вогнем зі стрілецької зброї. Директорка школи (віком приблизно 50 років) повідомила про те, що пошкодження сталися уночі 13 червня.

Найближчі позиції збройних формувань розташовані на відстані близько 700 м на північ від школи.

Як повідомляли Українські Новини, 15 червня бойовики застосували на Донбасі заборонену зброю і зазнали втрат.

Раніше під потужний обстріл у своєму будинку під Донецьком потрапили дитина, дві жінки і чоловік похилого віку.

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