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08 серпня 2019, четвер, 10:19 16
Економіка 2019-08-08T12:30:03+03:00
Українські Новини
Долар продовжує стрімко падати

Долар продовжує стрімко падати

Долари. Фото: tolkopravda.com.ua
Долари. Фото: tolkopravda.com.ua

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 07 серпня на 20,47 коп. до 25,5522 UAH/USD, курс купівлі - на 23,45 коп. до 25,1806 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 19,93 коп. до 28,1597 UAH/EUR, курс продажу знизився на 20,83 коп. до 28,6825 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,1806 25,5522 28,1597 28,6825 3,51 4,05
Максимальний 25,3300 25,8000 28,4000 29,0000 3,85 5,00
Мінімальний 24,7000 25,3800 28,0000 28,4500 2,50 3,89

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанку знову підскочив 7 серпня.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 8 серпня, на 16,60 коп. до 25,4243 UAH/USD у порівнянні з курсом валют на 7 серпня.

Також Національний банк скасував обмеження на купівлю валюти в кредит для бізнесу.

А в липні населення купило готівкової валюти на 93,7 млн доларів більше, ніж продало.

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