Долар продовжує стрімко падати

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 07 серпня на 20,47 коп. до 25,5522 UAH\/USD, курс купівлі - на 23,45 коп. до 25,1806 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 19,93 коп. до 28,1597 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 20,83 коп. до 28,6825 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,1806\r\n25,5522\r\n28,1597\r\n28,6825\r\n3,51\r\n4,05\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,3300\r\n25,8000\r\n28,4000\r\n29,0000\r\n3,85\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,7000\r\n25,3800\r\n28,0000\r\n28,4500\r\n2,50\r\n3,89\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанку знову підскочив 7 серпня.\r\nТим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 8 серпня, на 16,60 коп. до 25,4243 UAH\/USD у порівнянні з курсом валют на 7 серпня.\r\nТакож Національний банк скасував обмеження на купівлю валюти в кредит для бізнесу.\r\nА в липні населення купило готівкової валюти на 93,7 млн доларів більше, ніж продало.