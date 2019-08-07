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07 августа 2019, среда, 10:08 96
Финансы 2019-08-07T10:10:29+03:00
Українські Новини
Население в июле массово скупало дешевую валюту

Население в июле массово скупало дешевую валюту

В июле население купило наличной валюты на 93,7 млн долларов больше, чем продало.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке чистая покупка валюты населением превышает продажу.

В июле население продало 1 407,7 млн долларов и купило 1 501,4 млн долларов.

Таким образом, по итогам месяца население купило наличной валюты на 93,7 млн долларов больше, чем продало.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

В июле международные резервы увеличились на 5,8% до 21,8 млрд долларов после того, как в июне международные резервы увеличились до $20,6 млрд.

С 5 августа 2019 в Украине введен международный номер банковского счета IBAN в соответствии с требованиями стандарта ISO 13616.

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