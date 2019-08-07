Макрон підтримав ініціативу Зеленського про проведення зустрічі лідерів "нормандського формату" найближчим часом

Президент Франції Еммануель Макрон підтримує ініціативу Президента Володимира Зеленського про проведениии зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) найближчим часом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського, передають Українські Новини.

"Еммануель Макрон висловив повну підтримку ініціатив України, погодився з необхідністю проведення зустрічі на найвищому рівні найближчим часом, яка має передувати зустріч офіційних представників усіх чотирьох сторін. Він додав, що зв'яжеться з Президентом РФ Володимиром Путіним і федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу", - сказано в ньому.

Під час телефонної розмови з Макроном Зеленський поінформував його про загибель чотирьох українських військовослужбовців внаслідок обстрілу і зазначив, що це не перший обстріл з боку противника, мета якого - зрив мирного процесу.

Президент розповів французькому колезі про свою розмову з Путіним, під час якої він закликав до виконання зобов'язань із припинення вогню, повернення моряків та інших полонених.

"Президент України закликав лідерів країн "нормандської четвірки" терміново зібратися для збереження мирного процесу, узгодження наступних кроків, спрямованих на остаточне рішення конфлікту", - сказано в повідомленні.

Зеленський також повідомив Макрону про інші кроки, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту, зокрема про відновлення інфраструктури та обмін полоненими.

Як повідомляли Українські Новини, Генштаб ЗСУ заявляє, що з початку оголошення перемир'я 21 липня загинуло 6 українських військових, і поранено 9 в зоні проведення ООС.

Зокрема, 6 серпня внаслідок обстрілу бойовиками з гранатомета біля Павлополя (Донецька область) загинули 4 українських військових.

Вранці 7 серпня Зеленський зателефонував Путіну з проханням вплинути на бойовиків для припинення порушення режиму тиші на Донбасі.

Зеленський і Путін домовилися про можливу зустрічі лідерів "нормандського формату".