Зеленский и Путин договорились о возможной встрече лидеров "нормандского формата"

Президент Владимир Зеленский договорился с Президентом России Владимиром Путиным о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия), рабочие группы разрабатывают документы для подписания на высшем уровне.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\n"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным... Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата". Рабочие группы пока нарабатывают документы для подписания на высшем уровне", - сказано в нем.\r\nРанее Зеленский сообщил, что в среду утром позвонил Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе.\r\nПосле разговора с Путиным Зеленский намерен также позвонить в среду Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель для достижения договоренности о проведении встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в ближайшее время.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Генеральный штаб Вооруженных сил заявляет, что с начала объявления перемирия 21 июля погибли 6 украинских военнослужащих и ранены 9 в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).