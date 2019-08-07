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07 августа 2019, среда, 13:58 41
Политика 2019-08-07T14:15:56+03:00
Українські Новини
Зеленский и Путин договорились о возможной встрече лидеров "нормандского формата"

Зеленский и Путин договорились о возможной встрече лидеров "нормандского формата"

Нормандская четверка. Фото: inform-ua.info
Нормандская четверка. Фото: inform-ua.info

Президент Владимир Зеленский договорился с Президентом России Владимиром Путиным о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия), рабочие группы разрабатывают документы для подписания на высшем уровне.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным... Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата". Рабочие группы пока нарабатывают документы для подписания на высшем уровне", - сказано в нем.

Ранее Зеленский сообщил, что в среду утром позвонил Путину с просьбой повлиять на боевиков для прекращения нарушения режима тишины на Донбассе.

После разговора с Путиным Зеленский намерен также позвонить в среду Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель для достижения договоренности о проведении встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в ближайшее время.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральный штаб Вооруженных сил заявляет, что с начала объявления перемирия 21 июля погибли 6 украинских военнослужащих и ранены 9 в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

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