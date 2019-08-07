НАБУ має намір найближчим часом допитати Богдана і Кличка

Національне антикорупційне бюро має намір найближчим часом викликати на допит голову Офісу Президента Андрія Богдана і мера Києва Віталія Кличка.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Викличемо обох найближчим часом", - сказав він.\r\nЗа його словами, вони будуть викликані на допит по справі можливої пропозиції 20 млн доларів в якості хабара Богдану.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ відкрило справу за фактом можливої пропозиції 20 млн доларів Богдану в якості хабара.\r\nКличко просив Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом можливої пропозиції 20 млн доларів в якості хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.\r\nРаніше Богдан заявив, що один з адвокатів "смотрящих" по Києву запропонував йому половину від 40 млн доларів за певну допомогу.Також Богдан потроллил Кличко на своїй сторінці в Facebook. "Бл*дь, скажіть вже хто-небудь, він Андрій або Богдан", - написано на картинці.Тим часом Дубинський заявив, що бачить Богдана прем'єр-міністром.