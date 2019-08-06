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06 августа 2019, вторник, 11:08 265
Политика 2019-08-06T11:11:25+03:00
Українські Новини
Дубинский видит Богдана премьером, а Портнова - генпрокурором

Дубинский видит Богдана премьером, а Портнова - генпрокурором

Журналист, ставший депутатом от "Слуги народа", Александр Дубинский видит главу Офиса Президента Андрея Богдана премьер-министром, а бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова - генеральным прокурором.

Об этом Дубинский заявил в интервью "Стране".

"Идеальный премьер для Зеленского – Андрей Богдан. Он прошел систему Кабмина. Знает, что такое лаковый паркет и пыльные ковры. Как работают госструктуры. Богдан, конечно, может быть генеральным прокурором. Он будет как рыба в воде. Но было бы идеально, если бы Богдан был премьером, а Портнов – генпрокурором", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Дубинский обещает сделать все, чтобы бывший заместитель главы Национального банка Владислав Рашкован не стал премьер-министром.

21 мая Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента.

При этом в 2012-2014 Богдан занимал должность, подпадающую под люстрацию, и не мог занимать должность Главы Администрации Президента.

20 июня Зеленский создал Офис Президента, а 25 июня уволил Богдана с должности главы Администрации Президента и назначил его руководителем Офиса Президента.

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