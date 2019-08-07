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07 серпня 2019, середа, 12:00 40
Верховна Рада і партії 2019-08-07T12:16:15+03:00
Українські Новини
У "Слузі народу" розповіли, коли планують провести перше засідання нової Ради

У "Слузі народу" розповіли, коли планують провести перше засідання нової Ради

Верховна Рада
Верховна Рада

Обраний депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" Давид Арахамія (№4 у списку) прогнозує відкриття нового скликання парламенту 3 вересня.

Про це він сказав в ефірі "Радіо "НВ", передають Українські Новини.

"У нас реалістичний сценарій - 3 вересня", - сказав Арахамія.

Політик зазначив, що у "Слуги народу" були усні домовленості з нинішнім керівництвом парламенту про прискорення відкриття нового скликання, однак партія не вірить у їх виконання.

Як повідомляли Українські Новини, тижневе навчання "слуг народу" в Трускавці закінчено.

Раніше Зеленський у Трускавці попередив "слуг народу" про неприпустимість "договорняків" і прогулів в Раді.

Тим часом ЦВК встановила результати виборів у Раду за списками партій.

Однак Офіс Президента сумнівається в тому, що нова Верховна Рада зможе почати свою роботу до 1 вересня. За словами керівника Офісу президента Андрія Богдана, це залежить від кількості судових процесів.

А депутати від "Слуги народу" хочуть невідкладно розглянути ініціативи Зеленського.

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