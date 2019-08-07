У "Слузі народу" розповіли, коли планують провести перше засідання нової Ради

Обраний депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" Давид Арахамія (№4 у списку) прогнозує відкриття нового скликання парламенту 3 вересня.\r\nПро це він сказав в ефірі "Радіо "НВ", передають Українські Новини.\r\n"У нас реалістичний сценарій - 3 вересня", - сказав Арахамія.\r\nПолітик зазначив, що у "Слуги народу" були усні домовленості з нинішнім керівництвом парламенту про прискорення відкриття нового скликання, однак партія не вірить у їх виконання.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, тижневе навчання "слуг народу" в Трускавці закінчено.\r\nРаніше Зеленський у Трускавці попередив "слуг народу" про неприпустимість "договорняків" і прогулів в Раді.\r\nТим часом ЦВК встановила результати виборів у Раду за списками партій.\r\nОднак Офіс Президента сумнівається в тому, що нова Верховна Рада зможе почати свою роботу до 1 вересня. За словами керівника Офісу президента Андрія Богдана, це залежить від кількості судових процесів.\r\nА депутати від "Слуги народу" хочуть невідкладно розглянути ініціативи Зеленського.