Зеленський звільнив першого заступника голови Держприкордонслужби Гресько та заступника Піменова

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Державної прикордонної служби Юрія Гресько та заступника Артура Піменова.

Про це йдеться в указах №582 та №583 від 6 серпня, передають Українські Новини.

Причини звільнення в документах не вказані.

Як повідомляли Українські Новини, 31 травня Зеленський звільнив Петра Цигикала посаді голови Держприкордонслужби, а 14 червня призначив на неї Сергія Дейнеко.

Зеленський звільнив начальника СБУ Волині Фелонюка без пояснення причин. Також Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ Малікова відразу з двох посад.

Крім того, Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Бухарева, який організовував концерти "Кварталу 95", має медаль ФСБ і мільйонні заощадження, які не відповідають його зарплати.

Раніше колишній глава держави Петро Порошенко звільнив першого заступника голови Держприкордонслужби і призначив нового першого заступника голови.