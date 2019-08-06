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06 серпня 2019, вівторок, 18:19 8
Силові структури 2019-08-06T19:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив першого заступника голови Держприкордонслужби Гресько та заступника Піменова

Зеленський звільнив першого заступника голови Держприкордонслужби Гресько та заступника Піменова

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Державної прикордонної служби Юрія Гресько та заступника Артура Піменова.

Про це йдеться в указах №582 та №583 від 6 серпня, передають Українські Новини.

Причини звільнення в документах не вказані.

Як повідомляли Українські Новини, 31 травня Зеленський звільнив Петра Цигикала посаді голови Держприкордонслужби, а 14 червня призначив на неї Сергія Дейнеко.

Зеленський звільнив начальника СБУ Волині Фелонюка без пояснення причин. Також Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ Малікова відразу з двох посад.

Крім того, Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Бухарева, який організовував концерти "Кварталу 95", має медаль ФСБ і мільйонні заощадження, які не відповідають його зарплати.

Раніше колишній глава держави Петро Порошенко звільнив першого заступника голови Держприкордонслужби і призначив нового першого заступника голови.

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