Зеленський звільнив першого заступника голови Держприкордонслужби Гресько та заступника Піменова

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Державної прикордонної служби Юрія Гресько та заступника Артура Піменова.\r\nПро це йдеться в указах №582 та №583 від 6 серпня, передають Українські Новини.\r\nПричини звільнення в документах не вказані.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 31 травня Зеленський звільнив Петра Цигикала посаді голови Держприкордонслужби, а 14 червня призначив на неї Сергія Дейнеко.\r\nЗеленський звільнив начальника СБУ Волині Фелонюка без пояснення причин. Також Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ Малікова відразу з двох посад.\r\nКрім того, Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Бухарева, який організовував концерти "Кварталу 95", має медаль ФСБ і мільйонні заощадження, які не відповідають його зарплати.\r\nРаніше колишній глава держави Петро Порошенко звільнив першого заступника голови Держприкордонслужби і призначив нового першого заступника голови.