Зеленский уволил первого зампреда СБУ Маликова сразу с двух должностей

Президент Владимир Зеленский уволил Виталия Маликова с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины.\r\nОб этом говорится в указе №342 от 31 мая, передают Українськi Новини.\r\nДругим указом №343 Маликов также освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.\r\nМаликов родился в Харькове.\r\nПосле окончания корабельного факультета Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова уже в качестве лейтенанта был направлен для прохождения службы в Ленинградскую военно-морскую базу на Балтику. С развалом Советского Союза написал рапорт об увольнении, и спустя несколько месяцев пошел на службу в силовые структуры Севастополя участковым инспектором. После 12 лет службы полковник Маликов вернулся в Севастополь на должность начальника УМВД города.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 20 мая глава СБУ Василий Грицак подал в отставку.\r\n30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Грицака.\r\nБывший Президент Петр Порошенко в июле 2015 года назначил Маликова первым зампредом СБУ, в июне 2015 года - руководителем Антитеррористического центра.