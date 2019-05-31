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31 мая 2019, пятница, 22:22 122
Президент 2019-05-31T22:23:58+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил первого зампреда СБУ Маликова сразу с двух должностей

Зеленский уволил первого зампреда СБУ Маликова сразу с двух должностей

Виталий Маликов. Фото:
Виталий Маликов. Фото: "КиевВласть"

Президент Владимир Зеленский уволил Виталия Маликова с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в указе №342 от 31 мая, передают Українськi Новини.

Другим указом №343 Маликов также освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Маликов родился в Харькове.

После окончания корабельного факультета Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова уже в качестве лейтенанта был направлен для прохождения службы в Ленинградскую военно-морскую базу на Балтику. С развалом Советского Союза написал рапорт об увольнении, и спустя несколько месяцев пошел на службу в силовые структуры Севастополя участковым инспектором. После 12 лет службы полковник Маликов вернулся в Севастополь на должность начальника УМВД города.

Как сообщали Українськi Новини, 20 мая глава СБУ Василий Грицак подал в отставку.

30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Грицака.

Бывший Президент Петр Порошенко в июле 2015 года назначил Маликова первым зампредом СБУ, в июне 2015 года - руководителем Антитеррористического центра.

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