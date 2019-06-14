Зеленский назначил Дейнеко главой Госпогранслужбы

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Государственной пограничной службы, ранее уволив председателя Госпогранслужбы Цигикала.

Об этом говорится в указе №403 от 14 июня, передают Українськi Новини.

"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины", - сказано в нем.

Сергей Васильевич Дейнеко - полковник, был начальником Луганского пограничного отряда.

В 2014 году за особые заслуги был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский уволил начальника СБУ Волыни Фелонюка без объяснения причин. Также Зеленский уволил первого зампреда СБУ Маликова сразу с двух должностей.

Кроме того, Зеленский назначил главой Службы внешней разведки депутата Бухарева, который организовывал концерты "Квартала 95", имеет медаль ФСБ и миллионные сбережения, которые не соответствуют его зарплате.

Ранее бывший глава государства Петр Порошенко уволил первого зампредседателя Госпогранслужбы и назначил нового первого замглавы.