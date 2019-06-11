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11 июня 2019, вторник, 16:13 855
Силовые структуры 2019-06-11T16:31:23+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил главой Службы внешней разведки депутата Бухарева

Зеленский назначил главой Службы внешней разведки депутата Бухарева

Владислав Бухарев. Фото: facebоok.com/vladislav.buharev
Владислав Бухарев. Фото: facebоok.com/vladislav.buharev

Президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки депутата Верховной Рады Владислава Бухарева (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина").

Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка на брифинге, передают Українські Новини.

"Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки. Им назначен Бухарев Владислав", - сказал Рябошапка.

50-летний Бухарев в марте-июле 2014 года занимал должность первого зампредседателя СБУ- начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Петр Порошенко назначил первого заместителя председателя Службы внешней разведки Андрея Алексеенко временно исполняющим обязанности председателя ведомства после увольнения Божка.

Также Порошенко утвердил эмблему и флаг Службы внешней разведки.

Больше новостей о: Служба внешней разведки Владимир Зеленский Служба внешней разведки Украины Владислав Бухарев

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