Зеленский назначил главой Службы внешней разведки депутата Бухарева

Президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки депутата Верховной Рады Владислава Бухарева (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина").

Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка на брифинге, передают Українські Новини.

"Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки. Им назначен Бухарев Владислав", - сказал Рябошапка.

50-летний Бухарев в марте-июле 2014 года занимал должность первого зампредседателя СБУ- начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Петр Порошенко назначил первого заместителя председателя Службы внешней разведки Андрея Алексеенко временно исполняющим обязанности председателя ведомства после увольнения Божка.

Также Порошенко утвердил эмблему и флаг Службы внешней разведки.