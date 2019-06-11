Зеленский уволил начальника СБУ Волыни Фелонюка без объяснения причин

После того, как президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки депутата Бухарева, Зеленский уволил Юрия Фелонюка с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Волынской области.

Об этом говорится в указе № 395 от 11 июня, передают Українськi Новини.

В указе не названа причина увольнения.

40-летний Фелонюк занимал должность начальника СБУ в Волынской области с 2015 года.

Как сообщали Українськi Новини, 11 июня Зеленский уволил заместителей главы СБУ Олега Фролова и Владислава Косинского, а также руководителей 5 областных управлений СБУ: в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

По словам замглавы Администрации Президента Руслана Рябошапки, уволенные сотрудники СБУ отличились в негативном плане в том, что связано с контрабандой.

Также Зеленский уволил глав 15 обладминистраций.

Известно, что были уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской ОГА.

Тем временем Зеленский предложил Раде уволить Луценко и Климкина и назначить главой МИДа Пристайко.