Зеленский уволил начальника СБУ Волыни Фелонюка без объяснения причин

После того, как президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки депутата Бухарева, Зеленский уволил Юрия Фелонюка с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Волынской области.\r\nОб этом говорится в указе № 395 от 11 июня, передают Українськi Новини.\r\nВ указе не названа причина увольнения.\r\n40-летний Фелонюк занимал должность начальника СБУ в Волынской области с 2015 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 11 июня Зеленский уволил заместителей главы СБУ Олега Фролова и Владислава Косинского, а также руководителей 5 областных управлений СБУ: в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.\r\nПо словам замглавы Администрации Президента Руслана Рябошапки, уволенные сотрудники СБУ отличились в негативном плане в том, что связано с контрабандой.\r\nТакже Зеленский уволил глав 15 обладминистраций.\r\nИзвестно, что были уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской ОГА.\r\nТем временем Зеленский предложил Раде уволить Луценко и Климкина и назначить главой МИДа Пристайко.